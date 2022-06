Auto su asilo: pedagogista, mantenuti standard educativi (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Aquila - Si avvicina al termine l'anno scolastico per i bambini e per il personale dell'asilo nido comunale "Primo maggio" che, malgrado la tragedia che ha segnato la struttura adiacente - la scuola d'infanzia di Pile, sono riusciti a mantenere gli standard educativi e portato a termine dei progetti culturali specifici. Lo assicura Alberto Baiocchetti coordinatore pedagogico Comune dell'Aquila che ha condotto un'attività mirata in giro per la città."Il territorio e la città sono prima di tutto ambienti fisici e geografici - ha spiegato - ma diventano anche il palcoscenico nel quale si sviluppano le relazioni. Il nido d'infanzia si inserisce in questo crocevia di relazioni ed esperienze. Per questo che il progetto educativo di quest'anno, ha avuto l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il rapporto con il territorio nei suoi aspetti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Aquila - Si avvicina al termine l'anno scolastico per i bambini e per il personale dell'nido comunale "Primo maggio" che, malgrado la tragedia che ha segnato la struttura adiacente - la scuola d'infanzia di Pile, sono riusciti a mantenere glie portato a termine dei progetti culturali specifici. Lo assicura Alberto Baiocchetti coordinatore pedagogico Comune dell'Aquila che ha condotto un'attività mirata in giro per la città."Il territorio e la città sono prima di tutto ambienti fisici e geografici - ha spiegato - ma diventano anche il palcoscenico nel quale si sviluppano le relazioni. Il nido d'infanzia si inserisce in questo crocevia di relazioni ed esperienze. Per questo che il progetto educativo di quest'anno, ha avuto l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il rapporto con il territorio nei suoi aspetti ...

