Attore di Riverdale spara alla madre e la uccide. Nella serie il suo personaggio investe e ammazza Luke Perry (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiesta una condanna a 20 anni per Ryan Grantham. L’Attore 24enne ha ucciso la madre che cercava di dissuaderlo dal suo proposito di ammazzare il premier canadese Justin Trudeau. Dopo aver sparato alla donna mentre era di spalle, Grantham ha coperto il corpo con un lenzuolo e ha sparso Nella stanza rosari e candele, per poi andare a costituirsi al Rideau Cottage di Ottawa munito di pistole, molotov, munizioni. L’Attore ha avuto una parte non da protagonista ma centrale Nella serie tv cult Riverdale: interpreta infatti Jeffery Augustin, il ragazzo che investe con un pick-up il personaggio interpretato da Luke Perry uccidendolo (la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiesta una condanna a 20 anni per Ryan Grantham. L’24enne ha ucciso lache cercava di dissuaderlo dal suo proposito dire il premier canadese Justin Trudeau. Dopo avertodonna mentre era di spalle, Grantham ha coperto il corpo con un lenzuolo e ha sparsostanza rosari e candele, per poi andare a costituirsi al Rideau Cottage di Ottawa munito di pistole, molotov, munizioni. L’ha avuto una parte non da protagonista ma centraletv cult: interpreta infatti Jeffery Augustin, il ragazzo checon un pick-up ilinterpretato dandolo (la ...

