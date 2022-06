Attenzione all'Imu: da oggi scattano le sanzioni, chi rischia il salasso dopo questa data (Di venerdì 17 giugno 2022) Da oggi scatta il "game over" per il primo acconto Imu. La prima rata senza interessi infatti andava pagata entro il 16 di giugno. D'ora in poi, come ricorda Italia oggi, scattano le sanzioni. Per chi è in ritardo, sono in arrivo delle piccole sanzioni che cresceranno con il passare del tempo. Stessa opportunità avranno anche coloro che hanno sbagliato i calcoli pagando meno di quanto dovuto. Di fatto tutto coloro che per qualsiasi motivo non hanno pagano in tutto o in parte l'acconto Imu, possono ravvedersi versando una sanzione per il momento in versione "mini". Si parte da una sanzione ridotta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, ovvero fino al prossimo 30 giugno, fino ad arrivare a una sanzione ben più pesante del 5%, se la violazione viene regolarizzata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Dascatta il "game over" per il primo acconto Imu. La prima rata senza interessi infatti andava pagata entro il 16 di giugno. D'ora in poi, come ricorda Italiale. Per chi è in ritardo, sono in arrivo delle piccoleche cresceranno con il passare del tempo. Stessa opportunità avranno anche coloro che hanno sbagliato i calcoli pagando meno di quanto dovuto. Di fatto tutto coloro che per qualsiasi motivo non hanno pagano in tutto o in parte l'acconto Imu, possono ravvedersi versando una sanzione per il momento in versione "mini". Si parte da una sanzione ridotta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, ovvero fino al prossimo 30 giugno, fino ad arrivare a una sanzione ben più pesante del 5%, se la violazione viene regolarizzata ...

