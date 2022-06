Atp Queen’s 2022, Matteo Berrettini in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022 di Londra (erba, montepremi 2.134.520 euro). L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 15 minuti. Berrettini affronterà domani in semifinale l’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il campione in caricasi qualifica per ladel torneo Atp 500 deldi Londra (erba, montepremi 2.134.520 euro). L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 15 minuti.affronterà domani inl’olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo. L'articolo proviene da Italia Sera.

