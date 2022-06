ATP Halle 2022 | Medvedev e Kyrgios avanti senza fatica Bene anche Hurkacz e Otte

(Di venerdì 17 giugno 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al Terra Wortmann Open, torneo ATP 250 che si sta svolgendo ad. Sull’erba tedesca si sono disputati oggi tutti i match valevoli per i quarti di finale e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo incontro di giornata è arrivata la bella vittoria in rimonta di Oscar(n.51 al mondo). Il tedesco ha superato il russo Karen Khachanov (n.8 del seeding) per 4-6 7-6(5) 6-4 e si è regalato la semifinale contro la testa di serie numero 1, l’altro russo Daniil, uscito vincitore con un netto 6-2 6-4 dal match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.7 del torneo) . Nelle altre due partite odierne Nick(n.65 del ranking) ha eliminato l’iberico Pablo Carreno Busta (n.6 del seeding) con il punteggio di 6-4 6-2, ...

Pubblicità

sportface2016 : #AtpHalle: i risultati e il resoconto dei quarti di finale - Tennis_Ita : ATP 500 Halle, prosegue indisturbata la marcia di Medvedev - sportface2016 : #Tennis, #AtpHalle 2022: programma, orari ed ordine di gioco delle semifinali di sabato 18 giugno - Soriano310ms : ATP Halle Quarterfinal Predictions Including Daniil Medvedev vs Roberto Bautista-Agut - Tennis_Ita : ATP 500 Halle, Medvedev: 'Quando entro in campo voglio sempre essere il migliore' -

Dopo aver eliminato al secondo turno Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero due del torneo, continua senza troppi patemi d'animo la corsa di Nick Kyrgios nell'500 di2022 . L'australiano nel suo match di quarti finale ha sconfitto con il punteggio di 6 - 4 6 - 2 Pablo Carreno Busta in un match mai realmente in discussione contro un avversario che ...Vanta 2 vittorie contro una sconfitta per esempio nei confronti di Daniil Medvedev, l'attuale capofila del rankingche, come l'australiano, si è qualificato per le semifinali del torneo di, ...Cala il sipario su un'altra giornata al Terra Wortmann Open, torneo ATP 250 che si sta svolgendo ad Halle. Sull'erba tedesca si sono disputati oggi tutti i match valevoli per i quarti di finale e il d ...Il n. 1 del mondo dimostra di trovarsi sempre di più a suo agio sui prati. Anche l'australiano, con una prestazione regale al servizio, vola in semifinale tenendo fede agli strascichi del passato. Tro ...