Atletica paralimpica | Sabatini batte Caironi nei 100 metri a Grosseto

(Di venerdì 17 giugno 2022) Valentina Petrillo prosegue centesimo su centesimo la sua corsa per abbassare i record italiani nella velocità T13. La portacolori dell’Omero Bergamo si esprime al meglio sui 200di Sasso Marconi e fissa il nuovo primato tricolore a 25.94, erodendo altri 3 centesimi di secondo al suo precedente di Parma di qualche settimana fa. A Celle Ligure invece grande soddisfazione per Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure). Nel peso F64 il lanciatore amputato riesce a ritoccare la migliore prestazione assoluta a 12,91. Sono ben 17 i centiguadagnati rispetto al 2019, una misura significativa per l’atleta che ha nel disco la sua specialità eletta. Al Meeting internazionale della Città di, Ambrasi riprende la vittoria nei 100 T63 in 14.28 sostenuta dal pubblico di casa. L’atleta maremmana, alla sua prima ...

