Atletica | Diamond League Parigi 2022 | Desalu | Crippa e Vallortigara le stelle azzurre al via

(Di venerdì 17 giugno 2022) Saranno tre leal via a, tappa della Wandadileggera in programma sabato 18 giugno. Allo stadio Charlety tornerà in pista Fausto, campione olimpico a Tokyo 2020 con la 4x100m, che si cimenterà nuovamente sui 200 metri. Si tratta del terzo impegno stagionale per il velocista azzurro dopo le tappe didi Rabat (20.54) e Roma (20.59). Apotrà confrontarsi con il campione olimpico Andre De Grasse (20.15 a Doha quest’anno), i francesi Mouhamadou Fall e Amaury Golitin, i dominicani Yancarlos Martinez e Alexander Ogando, il ghanese Benjamin Azamati e il sudafricano Luxolo Adams. Yemangareggerà invece ...

Itre azzurri saranno fra i protagonisti della tappa numero 7 del circuito. ROMA - Tre azzurri saranno fra i protagonisti della tappa numero 7 della WandaLeague dileggera, in programma domani sera, a Parigi, allo stadio Charlety. Si tratta del campione olimpico della 4x100 Fausto Desalu, in gara nei 200, del primatista italiano Yeman ......italiani dileggera che si sono disputati lo scorso 11 giugno presso il campo di... Il 'Golden gala' è una tappa della 'league', selezione cui si accede in virtù dei risultati ...Sabato sera in Diamond League i 200 metri del campione olimpico insieme a De Grasse, Yeman nei 5000 con Barega, la saltatrice in alto con la Mahuchikh. DIRETTA TV su Sky Sport Action dalle 21 alle 23, ...Doppio trionfo per il Maresciallo Melis. Il trionfo è stato raggiunto ai campionati italiani master di atletica leggera.