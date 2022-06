Atletica, Diamond League 2022: Vallortigara, Crippa e Desalu difenderanno i colori azzurri al Meeting di Parigi (Di venerdì 17 giugno 2022) Fervono i preparativi per la settima tappa della Diamond League 2022, di scena sabato 18 giugno presso lo Stadio Charléty della capitale francese. Non mancano nomi importanti dell’Atletica internazionale e qualche rappresentante azzurro che cercherà di far valere le proprie doti all’iconico Meeting di Parigi. Fausto Desalu se la vedrà con il canadese Campione Olimpico Andre De Grasse sui 200 metri, mentre nei 100 femminili assisteremo allo scontro diretto fra la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. Yemaneberhan Crippa tenterà invece di dar filo da torcere all’etiope Selemon Barega sulla distanza dei 5000 metri. Sfida da seguire quella dei 400 maschili fra il britannico Matthew Hudson-Smith ed il bahamense Steven Gardiner, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Fervono i preparativi per la settima tappa della, di scena sabato 18 giugno presso lo Stadio Charléty della capitale francese. Non mancano nomi importanti dell’internazionale e qualche rappresentante azzurro che cercherà di far valere le proprie doti all’iconicodi. Faustose la vedrà con il canadese Campione Olimpico Andre De Grasse sui 200 metri, mentre nei 100 femminili assisteremo allo scontro diretto fra la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. Yemaneberhantenterà invece di dar filo da torcere all’etiope Selemon Barega sulla distanza dei 5000 metri. Sfida da seguire quella dei 400 maschili fra il britannico Matthew Hudson-Smith ed il bahamense Steven Gardiner, ...

