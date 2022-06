(Di venerdì 17 giugno 2022) Sarannoglial via del Meeting didileggera, in programma sabato 18 giugno e valevole come tappa Silver del. Allo stadio Vallehermoso tornerà sulla pedana del martello la primatista italiana Sara Fantini, che proverà a migliorare ulteriormente il proprio record (74,86). La fidentina si confronta di nuovo con la danese Katrine Koch Jacobsen, 74,22 nella stessa gara-record dell’azzurra in Slovacchia. Presente nei 100 metri anche Chituru Ali, reduce dal 10?18 a Savona e dal 10?25 del Golden Gala Pietro Mennea. Il velocista azzurro si presenta acon il terzo accredito stagionale tra gli iscritti, dietro soltanto a quelli del nigeriano Raymond Ekevwo (10?04) e dell’ivoriano Arthur Cissé (10?06). ...

...compariva peraltro anche nel calendario internazionale della World Athletics (Associazione Mondiale diLeggera) con il riconoscimento della qualifica di "WORLD ATHLETICSTOUR " ...L'azzurra si toglie la soddisfazione di vincere una tappa Gold delTour, il secondo circuito mondiale, e peraltro di farlo con la seconda prestazione in carriera: per la fidentina delle ...Atletica, Continental Tour Madrid 2022: undici azzurri al via, tra cui la primatista del martello Sara Fantini e il velocista Chituru Ali ...Sabato sera tornano in gara la primatista italiana del martello e lo sprinter in crescita. Derkach-Cestonaro nel triplo, Merlo al debutto stagionale nelle siepi, Mandusic nell’asta Sempre più italiani ...