Atalanta, stasera si scioglie il nodo Demiral: riscatto o ritorno a Torino (Di venerdì 17 giugno 2022) Scade oggi il termine per l’Atalanta per il riscatto di Demiral. la decisione, sia in caso di riscatto che di rinuncia, arriverà stasera Ultime ore per l’Atalanta per decidere come risolvere il nodo Demiral. I termini del riscatto scadono infatti oggi è in serata arriverà la decisione definitiva dei nerazzurri. In caso di riscatto l’Atalanta dovrà spendere 20 milioni, una cifra ritenuta importante e che tiene sospeso il futuro del difensore turco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Scade oggi il termine per l’per ildi. la decisione, sia in caso diche di rinuncia, arriveràUltime ore per l’per decidere come risolvere il. I termini delscadono infatti oggi è in serata arriverà la decisione definitiva dei nerazzurri. In caso dil’dovrà spendere 20 milioni, una cifra ritenuta importante e che tiene sospeso il futuro del difensore turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Atalanta, stasera si scioglie il nodo Demiral: riscatto o ritorno a Torino - J_network24 : ?? #Calciomercato | Atalanta ancora in dubbio per il riscatto di #Demiral: le ultime - Domenic36396232 : ?? Riflessioni in corso da parte dell'#Atalanta riguardo il futuro di #Demiral Stasera la decisione [ @DiMarzio ] - KSport24 : Sta a vedere che Momblano non ha detto una cazzat* eh?? Anche stasera Di Marzio conferma che l’Atalanta sta pensand… - aleasr_18 : devo dire che da stasera l'Atalanta mi sta simpatica -