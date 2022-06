Atalanta, l’OM su Muriel: i dettagli della trattativa (Di venerdì 17 giugno 2022) l’OM fa sul serio per Luis Muriel dell’Atalanta: i francesi avanzano la prima offerta per l’attaccante colombiano l’OM tenta Luis Muriel e l’Atalanta anche se al momento le parti sembrano essere un po’ distanti. La Dea chiede 15 milioni, mentre i francesi sono arrivati a 12. La distanza non è così netta e nei prossimi giorni potrebbero proseguire i contatti per provare a chiudere. Lo riporta L’Eco di Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022)fa sul serio per Luisdell’: i francesi avanzano la prima offerta per l’attaccante colombianotenta Luise l’anche se al momento le parti sembrano essere un po’ distanti. La Dea chiede 15 milioni, mentre i francesi sono arrivati a 12. La distanza non è così netta e nei prossimi giorni potrebbero proseguire i contatti per provare a chiudere. Lo riporta L’Eco di Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

