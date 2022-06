Atalanta, Demiral riscattato dalla Juventus per venti milioni (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Atalanta ha riscattato il difensore della Juventus, Merih Demiral, dopo la stagione passata in prestito. Il club bergamasco ha così pagato la cifra di 20 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del turco per le prossime stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’hail difensore della, Merih, dopo la stagione passata in prestito. Il club bergamasco ha così pagato la cifra di 20di euro, per assicurarsi le prestazioni del turco per le prossime stagioni. SportFace.

