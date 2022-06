“Assurdo che per colpa di qualcuno vengano penalizzati tutti i mercatali” (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Continua a tenere banco la vicenda del divieto di far svolgere nella giornata di ieri il mercato a Pontecagnano Faiano.?Decisione assunta dal primo cittadino Lanzara, dopo che alcuni venditori avevano lasciato rifiuti sparsi, rotto delle rete di protezione e bruciato anche alcuni rifiuti. Ora a scendere in campo in difesa dei mercatali è stata l’Italexit Salerno che attraverso una nota hanno espresso la loro opinione sulla vicenda… “Vietare, “minacciare” non risolve i problemi della città. Che Pontecagnano Faiano non è non deve essere terra di nessuno, dove si può fare di tutto, resta un punto fermo, ma vietare il mercato cittadino (anche se solo per una settimana) perché alcuni “mercatali” non rispettano le regole del buon vivere civile, non deve condannare gli altri venditori e penalizzare una parte di popolazione che si serve di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis Continua a tenere banco la vicenda del divieto di far svolgere nella giornata di ieri il mercato a Pontecagnano Faiano.?Decisione assunta dal primo cittadino Lanzara, dopo che alcuni venditori avevano lasciato rifiuti sparsi, rotto delle rete di protezione e bruciato anche alcuni rifiuti. Ora a scendere in campo in difesa deiè stata l’Italexit Salerno che attraverso una nota hanno espresso la loro opinione sulla vicenda… “Vietare, “minacciare” non risolve i problemi della città. Che Pontecagnano Faiano non è non deve essere terra di nessuno, dove si può fare di tutto, resta un punto fermo, ma vietare il mercato cittadino (anche se solo per una settimana) perché alcuni “” non rispettano le regole del buon vivere civile, non deve condannare gli altri venditori e penalizzare una parte di popolazione che si serve di ...

