Assegnazioni provvisorie | i vincolati “esultano” | “Una piccola conquista | ma mancano gli assunti da Gps | al lavoro per sanare questa situazione”

Pubblicità

orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, i vincolati “esultano”: “Una piccola conquista, ma mancano gli assunti da Gps, al lavoro… - TecnicaScuola : Assegnazioni provvisorie 2022 senza vincoli, firmata l’intesa: domande tra fine giugno e prima settimana di luglio… - sandokan968 : RT @cislscuola: Barbacci: firmato il CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie. Ancora una volta la contrattazione trova le soluzioni htt… - MarioDiLella : RT @cislscuolalomb: BARBACCI:FIRMATO IL CCNI RELATIVO ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. ANCORA UNA VOLTA LA CONTRATTAZIONE TROVA LA SOLUZ... h… - cislscuolalomb : BARBACCI:FIRMATO IL CCNI RELATIVO ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. ANCORA UNA VOLTA LA CONTRATTAZIONE TROVA LA SOLUZ.… -

Cadono i vincoli per le2022: è quanto emerge dalla riunione fra sindacati e Ministero su avvio anno scolastico e il rinnovo del CCNI utilizzazioni e. Le domande partirebbero ...... a due giorni dalla richiesta unitaria dei sindacati di "riprendere immediatamente la trattativa" sul CCNI 2022 - 25 per le utilizzazioni e le, le stesse organizzazioni sono ...L’appalto per far confluire gli archivi digitali di una miriade di amministrazioni, oggi sparsi in decine di migliaia di server, in un’unica piattaforma.Fastweb ed Aruba hanno offerto 750 milioni in m ...Il Ministero e i sindacati prorogano di un anno il CCNI 2019/22: niente vincoli alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022.