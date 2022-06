Asse Italia-Usa su energia | chip e materie prime L’incontro Giorgetti-Raimondo

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro dello sviluppo economico Giancarloha incontrato oggi a Palazzo Piacentini il segretario al Commercio degli Stati Uniti Ginain missione istituzionale in. Nel corso del lungo e cordiale colloquio – si apprende da una nota – sono stati approfonditi i principali temi economici, commerciali e industriali al centro della storica amicizia e collaborazione tra i due Paesi, alla luce anche delle conseguenze del conflitto in Ucraina.hanno condiviso la necessità di rafforzare le sinergie tra Usa e Unione europea per raggiungere la sicurezza energetica al fine di tutelare sia il sistema industriale che i cittadini dall’aumento dei costi, facendo emergere così la forte sintonia tra i due esponenti di governo che già si erano incontrati a Washington lo ...