Assange | si all' estradizione negli Usa da parte della Gran Bretagna Wikileaks | Un giorno buio per la libertà di stampa

valigiablu : Qui il nostro approfondimento 'Se l’UK dirà sì all’estradizione di Assange negli Stati Uniti, nessun editore o gior… - EleonoraEvi : ESTRADIZIONE #ASSANGE È SCONFITTA DELLE NOSTRE DEMOCRAZIE un pericoloso precedente per la libertà di espressione, o… - pbenedetti50 : RT @CucchiRiccardo: #Assange può ricorrere dopo l'ennesima sentenza favorevole all'estradizione negli Usa. Ma credo sia chiaro a tutti che… - danilodebiasio : RT @EleonoraEvi: ESTRADIZIONE #ASSANGE È SCONFITTA DELLE NOSTRE DEMOCRAZIE un pericoloso precedente per la libertà di espressione, oggi più… - SandroPinko : RT @CucchiRiccardo: #Assange può ricorrere dopo l'ennesima sentenza favorevole all'estradizione negli Usa. Ma credo sia chiaro a tutti che… -

Come avevamo visto , negli Stati Unitirischia di scontare molti anni di carcere - sulla ...anni complessivi come sentenza massima teorica - sulla base di 17 capi d'accusa formulati in base'...... di un trattamento ingiusto od oppressivo contronell'ambito del processo di estradizione. ...ministra non cancellano peraltro le polemiche contro l'intera vicenda della caccia giudiziaria'..."Un giorno buio per la libertà di stampa", è il commento di WikiLeaks. Ma sono in tanti a pensarlo. La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l'estrazione negli Stati Uniti di Juli ...La ministra dell’Interno britannico, Priti Patel, ha approvato la richiesta di estradizione negli Stati Uniti del cofondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Restano ancora due settimane di tempo per un ...