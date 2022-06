Assange, ordinata l’estradizione negli Stati Uniti (Di venerdì 17 giugno 2022) Il via libero dalla Gran Bretagna Julian Assange verrà estradato negli Stati Uniti. La notizia arriva dalla Gran Bretagna dopo la decisione della Ministra dell’Interno Britannica, Priti Patel. Il via libera, non sorprese e arriva dopo che in UK era stata ultimata la proceduta giudiziaria nei confronti di Julian Assange. Da anni l’attivista australiano è al centro di questioni legali per la diffusione di documenti segreti e riserbai sulla piattaforma, da lui fondata, Wikileaks. Assange rischia così di dover scontare, con il carcere, la pena negli Stati Uniti. I documenti da lui diffusi riguardano anche le strategie militari e l’operato degli USA in Iraq e Afghanistan. Ora per l’australiano 14 giorni per presentare il ricorso. Ricorso ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Il via libero dalla Gran Bretagna Julianverrà estradato. La notizia arriva dalla Gran Bretagna dopo la decisione della Ministra dell’Interno Britannica, Priti Patel. Il via libera, non sorprese e arriva dopo che in UK era stata ultimata la proceduta giudiziaria nei confronti di Julian. Da anni l’attivista australiano è al centro di questioni legali per la diffusione di documenti segreti e riserbai sulla piattaforma, da lui fondata, Wikileaks.rischia così di dover scontare, con il carcere, la pena. I documenti da lui diffusi riguardano anche le strategie militari e l’operato degli USA in Iraq e Afghanistan. Ora per l’australiano 14 giorni per presentare il ricorso. Ricorso ...

