Ascolti tv 16 giugno 2022: "Don Matteo" batte Enrico Papi (entrambi in replica)

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti allo show di Canale5, poi Italia1 Vince a mani bassa la gara degli Ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera la replica di Don Matteo 12 su Rai1 con il 15,84% e 2,372 milioni di contatti. Giovedì scorso la fiction con Terence Hill aveva fatto il 17,59% e 2,8 milioni. Seconda piazza per lo show Scherzi a parte, anche questo in replica, che su Canale5 ha registrato il 12,25% di share media con 1,681 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Enrico Papi aveva raccolto il 13,78% e 1,9 milioni. Chiude il podio il film Vanguard – Agenti speciali su Italia1 che ha fatto il 7,47% con 1,124 milioni d'italiani collegati. Sette giorni fa la stesa rete aveva portato a casa il 5,47% e 933 mila con la pellicola Hard ...

