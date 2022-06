Ascolti Tv 16 giugno 2022 analisi: Terence Hill stacca Papi. Vinonuovo con Giordano tutor buon supplente di Del Debbio. Senza Jacobs l’atletica non corre. Jackie Chan batte Giallini (Di venerdì 17 giugno 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 Tg1 delle 20 a 3,917 milioni e 26,74%; Reazione a Catena 3,365 milioni e 28%. TecheTecheTe a 3,043 milioni e 18,25%. Tg5 a 2,869 milioni e 19,3% Fiction contro show, ma prendendo le risorse dal magazzino dell’usato, nella sfida principale tra le ammiraglie. Un Don Matteo stagionato su Rai1 e la replica di Scherzi a parte su Canale5hanno caratterizzato la proposta generalista giovedì 16 giugno. E poi su Rai3, dopo l’atletica Leggera in onda fino alle 22.00 è andato in onda il film Doppia Colpa, alle prese con Io sono tempesta su Rai3 e Vanguard agenti speciali su Italia 1. Diversa dal solito è stata anche la sfida tra i talk, con Rete4 che a Dritto e Rovescio ha dovuto fare a meno di Paolo Del Debbio, assente per covid e sostituito da Marcello Vinonuovo, e La7 che ha risposto ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 17 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 Tg1 delle 20 a 3,917 milioni e 26,74%; Reazione a Catena 3,365 milioni e 28%. TecheTecheTe a 3,043 milioni e 18,25%. Tg5 a 2,869 milioni e 19,3% Fiction contro show, ma prendendo le risorse dal magazzino dell’usato, nella sfida principale tra le ammiraglie. Un Don Matteo stagionato su Rai1 e la replica di Scherzi a parte su Canale5hanno caratterizzato la proposta generalista giovedì 16. E poi su Rai3, dopoLeggera in onda fino alle 22.00 è andato in onda il film Doppia Colpa, alle prese con Io sono tempesta su Rai3 e Vanguard agenti speciali su Italia 1. Diversa dal solito è stata anche la sfida tra i talk, con Rete4 che a Dritto e Rovescio ha dovuto fare a meno di Paolo Del, assente per covid e sostituito da Marcello, e La7 che ha risposto ...

