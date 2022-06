Arrestato insegnante | accusa è adescamento e pornografia minorile

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – A seguito di denuncia sporta presso la Polizia Postale di Brescia da parte della madre di una minorenne vittima di, è stata svolta una complessa attività investigativa che ha consentito di individuare l’autore del reato, ovvero undi una scuola primaria. Le ricerche dell’indagato sono risultate estremamente laboriose in quanto l’uomo – un cinquantenne di origini piemontesi – è risultato per mesi irrintracciabile. Individuato nella città di Roma, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica, al termine della quale gli è stato sequestrato uno smartphone con all’interno 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. L’analisi del dispositivo ha inoltre consentito di ricostruire ulteriori condotte dinei confronti di altre giovani vittime con le quali l’uomo intratteneva ...

Si è poi scoperto che l'era riuscito a fingersi un ragazzo utilizzando un software " deepfake " in grado di modificare gli aspetti somatici del volto. Il gip di Brescia ha disposto la ...