(Di venerdì 17 giugno 2022) Emergono i primi particolari in merito all’incidente che da oggi pomeriggio sta tenendo in scacco la viabilità di una parte di, precisamente alla rotonda di snodo che porta a Tor San Lorenzo (dell’Idrica, ndr). A distanza di due ore dall’incidente infatti sul posto non è intervenuto nessun mezzo delle, né della Polizia Locale, né dei Carabinieri. Il traffico, di conseguenza, risulta ancora bloccato nell’area, con ripercussioni significative in tutte le principali arterie cittadine, su tutte la Laurentina.incidente auto moto a Tor San Lorenzo Ricordiamo che nel sinistro sono rimasti coinvolti un motoveicolo Yamaha e una Renault Clio che si sono scontrati all’altezza del Vivaio, subitola rotonda dell’Idrica. L’auto stava procedendo in direzione Tor ...

Ardea. Stacca da lavoro, sbanda dopo il colpo di sonno e centra lo scooter: grave centauro. Forze dell'ordine intervengono dopo oltre due ore Emergono i primi particolari in merito all'incidente che da oggi pomeriggio sta tenendo in scacco la viabilità di una parte di Ardea, precisamente alla rotonda ... aveva appena staccato da lavoro.