Pubblicità

Tiscali Notizie

... Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l' Etruria meridionale , in occasione della prima delle Giornate Europee dell'2022 . Straordinario valore storico Sottoposte a un ...... 5 euro, fattele riduzioni e gratuità previste per legge. Sarà incluso anche il Teatro ...Pietro Copani (direttore dell'Anfiteatro Romano) alla presenza della soprintendente, Belle ... Archeologia, salve 4 rarissime lastre etrusche dipinte pronte a salpare per l’America: recuperate dalla GdF