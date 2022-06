Appalti rifiuti, Aversa e Caserta si costituiscono parte civile (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ iniziata ed è stata subito rinviata al prossimo 16 settembre per difetti di notifica, l’udienza preliminare relativa all’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un giro di Appalti comunali nel settore dei rifiuti ritenuti “truccati“, che vede imputati il sindaco di Caserta Carlo Marino e altre 18 persone (oltre a quattro società), tra cui l’imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi Carlo Savoia, il sindaco di Curti Antonio Raiano, ex assessori, funzionari e dirigenti comunali; per tutti la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Nell’udienza odierna, il Gup di Napoli Anna Tirone ha preso atto che alcune notifiche non erano andate a buon fine e ha rinviato. Già oggi però hanno preannunciato di volersi costituire parte civile il comune ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ iniziata ed è stata subito rinviata al prossimo 16 settembre per difetti di notifica, l’udienza preliminare relativa all’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un giro dicomunali nel settore deiritenuti “truccati“, che vede imputati il sindaco diCarlo Marino e altre 18 persone (oltre a quattro società), tra cui l’imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi Carlo Savoia, il sindaco di Curti Antonio Raiano, ex assessori, funzionari e dirigenti comunali; per tutti la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Nell’udienza odierna, il Gup di Napoli Anna Tirone ha preso atto che alcune notifiche non erano andate a buon fine e ha rinviato. Già oggi però hanno preannunciato di volersi costituireil comune ...

