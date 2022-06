Anticipazioni Brave and Beautiful: Il Gran Finale della Soap! (Di venerdì 17 giugno 2022) Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: sul Finale della soap, la voglia di vendetta di Riza diventa ancora più forte e l’uomo toglie la vita a Korhan. Anche Suhan resta ferita, ma poi arriva il lieto fine… Brave and Beautiful sta per volgere al termine anche in Italia. Dopo molte puntate e mesi di sospensione, le vicende di Cesur e Suhan hanno una conclusione. Si tratta di un bel lieto fine per la coppia, anche se allo stesso tempo molti personaggi usciranno definitivamente di scena in circostanze tragiche. Tra questi, ci sarà anche l’amato Korhan. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Korhan perde la vita! Nel corso delle ultime putante di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 17 giugno 2022)and, puntate turche: sulsoap, la voglia di vendetta di Riza diventa ancora più forte e l’uomo toglie la vita a Korhan. Anche Suhan resta ferita, ma poi arriva il lieto fine…andsta per volgere al termine anche in Italia. Dopo molte puntate e mesi di sospensione, le vicende di Cesur e Suhan hanno una conclusione. Si tratta di un bel lieto fine per la coppia, anche se allo stesso tempo molti personaggi usciranno definitivamente di scena in circostanze tragiche. Tra questi, ci sarà anche l’amato Korhan. Ecco che cosa sta per succedere.and, puntate turche: Korhan perde la vita! Nel corso delle ultime putante di ...

