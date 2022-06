Pubblicità

lillydessi : Anguria, mai comprata così dolce e succosa: il trucco dei contadini per scegliere quella più matura - LaTuaDietaPer… -

Leggilo.org

Frutta: da prediligere i frutti drenanti comee ananas, gli antiossidanti come albicocche, ... varia gli alimenti che porti in tavola: cambiare spesso i cibi è un ottimo '' per accumulare ...Finalmente svelato ilper scegliere al primo colpo un melone maturo e un cocomero dolce senza più sbagliare Il problema, poi, è che se compriamo un'intera e scopriamo che non è dolce, ... Anguria: il trucco per sceglierla dolcissima Per portare in tavola cocomeri e meloni maturi ci sono alcuni trucchetti davvero utili che in genere non tradiscono le aspettative. Ecco come procedere.