Allarme siccità, il Piemonte ha chiesto lo stato di calamità: anche la Lombardia verso lo stato di emergenza (Di venerdì 17 giugno 2022) Allarme siccità, la Regione ha chiesto lo stato di calamità per il Piemonte: allo stesso tempo, anche la Lombardia è prossima ad annunciare lo stato di emergenza. In considerazione dei livelli record di siccità nel Nord Italia, Coldiretti Torino ha deciso di chiedere lo stato di calamità per l’agricoltura alla Regione Piemonte. In questo modo, si spera di poter risarcire gli agricoltori. Allo stesso modo, anche la Lombardia si sta preparando ad annunciare lo stato di emergenza. Allarme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022), la Regione halodiper il: allo stesso tempo,laè prossima ad annunciare lodi. In considerazione dei livelli record dinel Nord Italia, Coldiretti Torino ha deciso di chiedere lodiper l’agricoltura alla Regione. In questo modo, si spera di poter risarcire gli agricoltori. Allo stesso modo,lasi sta preparando ad annunciare lodi...

Pubblicità

fattoquotidiano : L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è già realtà. In decine di Comuni sono gi… - Agenzia_Ansa : Allarme siccità al Nord, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato a Roma la richiesta di sta… - Agenzia_Ansa : Nel Bacino del Po le disponibilità sono in esaurimento in quella che è una crisi con valori mai visti da 70 anni. È… - Sara_snf : RT @byoblu: La secca del fiume Po sta determinando una crisi idrica mai vista negli ultimi 70 anni. I comuni hanno iniziato a disporre i ra… - tigrelt : RT @byoblu: La secca del fiume Po sta determinando una crisi idrica mai vista negli ultimi 70 anni. I comuni hanno iniziato a disporre i ra… -