Alimentari e bar, ristoranti e alberghi: la bolletta rincara dal 30 al 70% (Di venerdì 17 giugno 2022) Luce e gas non pesano solo sulle famiglie. Dal bar all’Alimentari, dal ristorante all’albergo anche il settore del commercio e del turismo si trova nella morsa di chi da una parte si trova pagare bollette... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 giugno 2022) Luce e gas non pesano solo sulle famiglie. Dal bar all’, dal ristorante all’albergo anche il settore del commercio e del turismo si trova nella morsa di chi da una parte si trova pagare bollette...

twittdipopolo : «Per un ristorante la sola bolletta elettrica salirà a 18.000 euro (+58%), per un negozio di alimentari a 40.000 eu… - SiciliaTV : Sono stati sequestrati complessivamente 73 chilogrammi di prodotti alimentari vari, ritenuti non... #alimenti… - VinnieVegaPF : @KoenigLaurin @marcantonio_88 @MagisterZatta @dottorbarbieri @DraghiRubano @Simo_0802 Ok, su indicazione dei govern… - emiliano110978 : @Sinoforseboh2 Ma anche il mio è così. 100 anime non c'è bar ne alimentari, ma tanta tanta pace e tranquillità. - emiliano110978 : RT @Sinoforseboh2: @emiliano110978 È il mio paesello, non c'è assolutamente niente né bar ne alimentari ecc... Solo case campi boschi. La p… -