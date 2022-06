Alfonso Signorini si sfoga: il racconto della sua giovinezza: “Vita parallela” (Di venerdì 17 giugno 2022) Alfonso Signorini è diventato uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. Ad oggi, parla serenamente della sua omosessualità. Però, in passato, le cose erano molto diverse. In un editoriale presente sull’ultimo numero del settimanale Chi, ha deciso di ripercorrere gli anni della sua giovinezza. Si è soffermato sulle emozioni provate e, soprattutto, sulla sua necessità di nascondersi dal mondo. È difficile immaginare che una personalità esuberante come quella del conduttore del Grande Fratello Vip possa aver provato a mimetizzarsi tra le altre, eppure è proprio cosi. Alfonso Signorini si apre con i suoi fan: “Un bambino in prigione” Questa settimana, per la copertina di Chi, sono stati scelti Alberto Matano e Riccardo Sannino. Riallacciandosi al loro ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022)è diventato uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo. Ad oggi, parla serenamentesua omosessualità. Però, in passato, le cose erano molto diverse. In un editoriale presente sull’ultimo numero del settimanale Chi, ha deciso di ripercorrere gli annisua. Si è soffermato sulle emozioni provate e, soprattutto, sulla sua necessità di nascondersi dal mondo. È difficile immaginare che una personalità esuberante come quella del conduttore del Grande Fratello Vip possa aver provato a mimetizzarsi tra le altre, eppure è proprio cosi.si apre con i suoi fan: “Un bambino in prigione” Questa settimana, per la copertina di Chi, sono stati scelti Alberto Matano e Riccardo Sannino. Riallacciandosi al loro ...

