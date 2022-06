Alessandro Del Pozzo, il papà di Elena, rompe il silenzio con una lettera (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non avevo intenzione di rilasciare interviste perché sono troppo addolorato, ma lo reputo giusto nei confronti di mia figlia”, con queste parole Alessandro Del Pozzo, padre della piccola Elena trovata morta in un campo per mano della madre a Tremestieri Etneo (CT), inizia una lunga lettera affidata a Repubblica. Vi raccomandiamo... Elena del Pozzo, la madre ha confessato: l'ha uccisa e ha nascosto il corpo Svolta drammatica nella vicenda di Elena Del Pozzo, la piccola che inizialmente si pensava rapita a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. La ... L’uomo pare abbia deciso di rompere il suo silenzio, ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non avevo intenzione di rilasciare interviste perché sono troppo addolorato, ma lo reputo giusto nei confronti di mia figlia”, con queste paroleDel, padre della piccolatrovata morta in un campo per mano della madre a Tremestieri Etneo (CT), inizia una lungaaffidata a Repubblica. Vi raccomandiamo...del, la madre ha confessato: l'ha uccisa e ha nascosto il corpo Svolta drammatica nella vicenda diDel, la piccola che inizialmente si pensava rapita a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. La ... L’uomo pare abbia deciso dire il suo, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Alessandro Orsini ha conquistato il centro del dibattito per le sue tesi dirompenti sulla guerra in Ucraina. Questo… - fattoquotidiano : DRAGHI SCARICA IL CORRIERE A 5 giorni dallo scandalo, ieri la conferenza stampa: “Carte inviate anche allo staff de… - MatteoBarzaghi : Uscendo dalla sede dell’Inter l’agente Tullio Tinti si sbilancia sul futuro del suo assistito Alessandro Bastoni: “… - GSqueri : RT @GSqueri: Uno scatto del 2020, quando la ?? Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce #Tricolore?? sorvolò #Bologna nell'ambito della manife… - socoolforyou1 : @Violet_Said Dorme? Il mio Alessandro ( sarà il nome ??) era sempre stanco, piangeva sempre sempre sempre, non dormi… -