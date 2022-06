Al Museo di Capodimonte Italia e Francia a confronto sulla formazione nell’ambito dei beni culturali

Pubblicità

PaolDelli : RT @gei_ste: @rosaromano2 @PalazzoRealeNap @MuseumWeek @museitaliani @bcm_girolamini @MuseiRealiTo @MuseoArcheoCa @museotattile_VA @MuseoAr… - gei_ste : @rosaromano2 @PalazzoRealeNap @MuseumWeek @museitaliani @bcm_girolamini @MuseiRealiTo @MuseoArcheoCa… - reveladormusic : RT @artemisiaitaly: La Cassetta Farnese, capolavoro di oreficeria del Cinquecento, di Manno di Bastiano Sbarri e Giovanni Bernardi, Museo C… - bcm_girolamini : RT @Olimpia07522322: @bcm_girolamini @Museo_Eboli @PalazzoRealeNap @MuseiRealiTo @MuseoArcheoCa @MuseoArcheoVene @reggiadicaserta @Capodimo… - Olimpia07522322 : @bcm_girolamini @Museo_Eboli @PalazzoRealeNap @MuseiRealiTo @MuseoArcheoCa @MuseoArcheoVene @reggiadicaserta… -

Venerdì 17 giugno alle ore 10 nel Salone delle Feste dele Real Bosco di, si terrà la seconda giornata di studio del convegno Italia - Francia per le tematiche relative al Patrimonio Culturale anche a seguito del trattato tra la Repubblica ...Clicca qui per tutte le informazioni Atra arte, teatro e natura Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meravigliosodi. Un'occasione per poter ammirare - oltre ...Comincia oggi alle ore 10 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, la seconda giornata di studio del convegno Italia-Francia per i temi relativi al Patrimonio Culturale anche a seguito del Trattato tra ...Venerdì 17 giugno alle ore 10 nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, si terrà la seconda giornata di studio del convegno Italia-Francia per le tematiche relative al ...