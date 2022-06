Agente Sirigu | “Sondaggio del Napoli | ma nessuna offerta Gradisce la piazza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) In casasi cerca di trovare una soluzione per il ruolo del portiere. David Ospina è infatti in scadenza ed al momento non c’è ancora l’accordo per il rinnovo. Meret rimarrà, ma si cerca un nome per affiancare l’azzurro. Il nome più gettonato è quello di Salvatore, libero a parametro zero dopo la retrocessione col Genoa. Il suo, Giovanni Branchini, ne ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Sappiamo cherientra tra le ipotesi di mercato per il. Ilsa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e unaprestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice. Siamo in attesa di capire cosa succederà. Meret ha qualità ...