Africa | alta tensione tra Congo e Ruanda

"Se il Ruanda vuole la guerra con il vicino Congo, sarà guerra", ha detto mercoledì 15 giugno un alto funzionario militare Congolese a migliaia di persone che nel Congo orientale protestavano contro la recente occupazione della città di Bunagana da parte dei ribelli appartenenti al movimento ribelle Marzo 23 (M23). Da Goma, il generale Sylvain Ekenge, portavoce del governatore militare della provincia del Nord Kivu, ha infatti esortato i manifestanti a protestare, seppure pacificamente, ribadendo: "Il Ruanda ci odia, noi non abbiamo paura e lo combatteremo, se vuole la guerra, avrà la guerra, nessuno occuperà un solo centimetro del nostro territorio". Le relazioni tra Ruanda e Congo sono state tese per decenni, il Ruanda sostiene che il ...

