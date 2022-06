Adriano Galliani: “Portai Ancelotti al Milan dopo una colazione con lambrusco, culatello, salame e parmigiano” (Di venerdì 17 giugno 2022) 7 – Sette, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera pubblica oggi una bellissima intervista ad Adriano Galliani che ripercorre il suo rapporto con Berlusconi. Di seguito un estratto … Mi racconta il momento esatto in cui la sua vita è cambiata? “Lo ricordo come fosse ora: 1° novembre 1979. Berlusconi mi invitò a cena ad Arcore. Mi chiese se con la mia Elettronica industriale, piccola azienda che portava in Italia il segnale delle televisioni straniere (Telemontecarlo e Tv Svizzera) fossi in grado di costruire tre reti nazionali. Io dissi di sì. Lui mi rispose: “Bene, il prezzo lo faccia lei”. Pagò un miliardo delle vecchie lire per il 50% della mia azienda ” dopo 42 anni vi date ancora del lei? “Il lei ha un senso. Mi ricordo una risposta di Cesare Romiti quando gli chiedevano perché desse del lei all’Avvocato: “Il lei non ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 7 – Sette, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera pubblica oggi una bellissima intervista adche ripercorre il suo rapporto con Berlusconi. Di seguito un estratto … Mi racconta il momento esatto in cui la sua vita è cambiata? “Lo ricordo come fosse ora: 1° novembre 1979. Berlusconi mi invitò a cena ad Arcore. Mi chiese se con la mia Elettronica industriale, piccola azienda che portava in Italia il segnale delle televisioni straniere (Telemontecarlo e Tv Svizzera) fossi in grado di costruire tre reti nazionali. Io dissi di sì. Lui mi rispose: “Bene, il prezzo lo faccia lei”. Pagò un miliardo delle vecchie lire per il 50% della mia azienda ”42 anni vi date ancora del lei? “Il lei ha un senso. Mi ricordo una risposta di Cesare Romiti quando gli chiedevano perché desse del lei all’Avvocato: “Il lei non ...

Pubblicità

antig9696 : RT @94Luca994: @antig9696 Il Geometra Adriano Galliani era anni luce avanti in questo - 94Luca994 : @antig9696 Il Geometra Adriano Galliani era anni luce avanti in questo - BETTINOROSSONE1 : @LoboSala @settecoppeotto Preferivo pensare fosse il Senator Adriano Galliani - MilanUntoldStor : telefonata allunga la vita, nei primi mesi del 1986, il telefono di Daniele suona e cambia i colori e il corso dell… - marcullo02 : RT @marcullo02: LE VEDOVE -Adorano Silvio Berlusconi e Adriano Galliani -Per loro non ci sarà mai più un presidente come Berlusconi -Rimp… -