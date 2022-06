Addio Ospina | non c’è solo Sirigu | spuntano altri tre nomi per il vice-Meret

(Di venerdì 17 giugno 2022) Davidlascerà quasi sicuramente Napoli. Il portiere colombiano, non avendo trovato l’accordo con la società, avrebbe deciso di non prolungare il contratto che lo lega al club partenopeo. Come riportato da Il Mattino nella giornata di ieri,non ha gradito la scelta del club di portarlo in scadenza senza proporre prima un rinnovo. Con ogni probabilità, sarà Alexil nuovo portiere titolare. Il rinnovo dell’ex portiere dell’Udinese potrebbe essere presentato anche prima del ritiro di Dimaro, con il Napoli disposto ad offrire un prolungamento fino al 2027. C’è bisogno, però, di un secondo portiere d’esperienza da affiancare a. Calciomercato Napoli, Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Calciomercato Napoli, nonper il ...

