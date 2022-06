“Addio | buon viaggio” Simona Branchetti | l’emozione della conduttrice dopo la notizia della sua morte

Pubblicità

LucaNunziata2 : @tcarapezza Dai Tito sto malafedeggiando per esorcizzare la paura di un eventuale addio di Paolo, comunque è chiaro… - Leo______25 : @Maicuntent1986 Mi sembra normale che uno voglia mettere uomini di sua fiducia, mi chiedevo se il “rapporto” tra Ca… - IdeaalServizio : Buongiorno Buon Ascolto e buona visione - haran_milan : Mi sa tanto che il buon Mauro Suma nell'addio a ZERO di Donnarumma abbia percepito una parte della stecca. Non mi s… - jack_killyan : @dionjsya Dionis il problema nasce quando andranno al liceo, che sia scientifico o classico si troveranno un sistem… -

Corriere della Sera

Il brasiliano "Non c'è unmodo per dire che è finita". PARIGI (FRANCIA) - "Non c'è unmodo per dire che è finita". Così, dalle colonne de "L'Equipe", l'ormai ex direttore sportivo del Psg, Leonardo. Il brasiliano è stato sostituito dal portoghese Luis Campos ma non ha mandato giù ...'Non c'è unmodo per dire che è finita: ma non c'è alcun nesso con il rinnovo di Mbappé' . In un'intervista a L'Equipe, Leonardo spiega così il suoal Psg che si è consumato pochi giorni fa: 'Penso che ... La lettera d’addio di Federico Carboni: «Mi spiace andare, la vita è fantastica. Adesso sono libero di volare... L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Renica. L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sul calciomercato azzurro, in particolar modo sul ...Il brasiliano 'Non c'è un buon modo per dire che è finita'.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Non c'è un buon modo per dire che è finita'. Così, ...