Addio all'Europa: ecco la nuova meta preferita dagli oligarchi russi (Di venerdì 17 giugno 2022) Le rotte aeree descrivono un netto cambiamento. Dall'avvio dell'invasione in Ucraina, i ricchi russi hanno iniziato a volare verso Dubai, diventato il nuovo centro degli affari in rubli Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Le rotte aeree descrivono un netto cambiamento. Dall'avvio dell'invasione in Ucraina, i ricchihanno iniziato a volare verso Dubai, diventato il nuovo centro degli affari in rubli

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Addio a #benzina e #diesel, ora cosa succede? E l'#auto #elettrica inquina meno? In 10 punti le risposte all'ulti… - ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Andrea #Ranocchia resta in Serie A, contratto biennale' Dopo l'addio all'#Inter il difensore firmerà… - SimoneCosimi : Addio all’iPod: ormai la musica ci gira intorno e addosso - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Per i bookie Dzeko vicino all’addio all’Inter: in quota Juve e Real Madrid - Zio_Falco21 : E bene si dopo 2 anni di nuove conoscenze e belle esperienze la mia carriera su pro club può dire addio non so se c… -