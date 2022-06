Addio ad Alex Sandro | l’alternativa è giovane e italiana

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 giugno 2022) La Juve dovrà trovare una soluzione sulla fascia sinistra, perchénon può più essere considerato di livello per una grande. La Juventus del futuro dovrà rinnovarsi in maniera sempre più importante, considerando infatti come alcuni giocatori tiponon potranno essere in alcun modo presi in considerazione per la stagione che verrà, dato che il brasiliano ha dimostrato in quest’ultimo periodo di essere sempre più in calo rispetto alle sue prestazione dei primi anni, con i bianconeri che stanno cercando dunque delle possibili alternative, magari anche molto giovani e italiani.Juventus (LaPresse)La fascia sinistra è un grosso problema per la Juventus da almeno un paio di stagioni, ovvero da quandoha iniziato ...