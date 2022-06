Addio a Tim Sale | muore a 66 anni il noto fumettista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) È unquello a Tim: ilci ha infatti lasciti nella giornata di ieri dopo esser stato nei giorni precedenti ricoverato in ospedale per gravi problemi di salute non resi noti. L’annuncio arriva proprio dall’account Twitter ufficiale dell’artista: “È con profonda tristezza che devo annunciare che Timè morto oggi. È morto con l’amore della sua vita accanto a lui e vi ama moltissimo” si legge nel post di ieri. Tim, uno dei fumettisti più influenti di sempre Nato nel 1956 a Ithaca (New York), Timera figlio di un critico letterario specializzato nella letteratura per l’infanzia. Già da bambino si avvicinò al mondo del fumetto, appassionandosi in particolare alle storie di Spider-Man. Da lì inizia la scoperta del mondo ...