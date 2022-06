Addio a Tim Sale | il creatore di “Batman | Il lungo Halloween” Reinventò i supereroi della Marvel

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il fumettista statunitense Tim, l’acclamato artista di “: Il”, “: Vittoria oscura”, “Superman: Stagioni” e “Catwoman: When in Rome”, è morto giovedì 16 giugno all’età di 66 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato con un comunicato dal direttore creativo di Dc Comics, Jim Lee, precisando cheera stato ricoverato in ospedale per problemi di salute lunedì scorso. La causa e il luogo del decesso non sono stati resi noti. Jim Lee ha dichiarato: “L’intera famiglia Dc Comics ha il cuore spezzato alla notiziascomparsa di Tim. Tim era un artista straordinario, che aveva una grande abilità nella narrazione e nel layout delle tavole e le sue composizioni non erano seconde a nessuno. Sono sempre stato molto ...