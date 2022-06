Addestreremo migliaia di ucraini | altro avviso allo Zar | La diretta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Funzionari del Pentagono hanno reso noto alla Cnn di non avere notizie di un terzo combattente Usa in Ucraina, mentre intanto su Telegram è spuntata una foto che ritrae i primi due cittadini statunitensi catturati dai filorussi nei giorni scorsi

