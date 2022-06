Accordo al Wto sulla revoca temporanea dei brevetti anti - Covid (Di venerdì 17 giugno 2022) Accordo al Wto sulla pesca, la revoca temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid e la sicurezza alimentare."Un insieme di risultati senza precedenti. È passato molto tempo da quando il Wto (... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022)al Wtopesca, ladeisui vaccini contro ile la sicurezza alimentare."Un insieme di risultati senza precedenti. È passato molto tempo da quando il Wto (...

Pubblicità

lacittanews : I rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno raggiunto un accordo per revocare i brevetti sui… - peppe844 : RT @fanpage: I rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno raggiunto un accordo per revocare i brevetti sui vaccini Cov… - BellumoreFabio : Il Wto ha raggiunto un accordo storico sulla revoca dei brevetti dei vaccini contro il Covid - angiuoniluigi : RT @fanpage: I rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno raggiunto un accordo per revocare i brevetti sui vaccini Cov… - fanpage : I rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio hanno raggiunto un accordo per revocare i brevetti sui… -