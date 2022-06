“Accadrà durante la puntata”. Isola Dei Famosi, Lory Del Santo: la confessione su Marco Cucolo (Di venerdì 17 giugno 2022) Lory Del Santo vuole tornare con Marco Cucolo. Dopo averlo lasciato in diretta all’Isola dei Famosi, ora la regista sta tornando sui suoi passi. E se per molti la cosa è autentica, il fidanzamento e la rottura intendiamo, per altri la cosa è tutto parte di un copione. Ora però Lory Del Santo, intervistata da The Pipol Tv, ha assicurato che la decisione presa nei confronti di Cucolo è tutt’altro che fittizia. La donna ha raccontato: “Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì”. E ancora: “Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…” E seppure la donna non vuole, sembra, scendere a patti, dall’altra lascia aperta uno spiraglio. Lory Del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)Delvuole tornare con. Dopo averlo lasciato in diretta all’dei, ora la regista sta tornando sui suoi passi. E se per molti la cosa è autentica, il fidanzamento e la rottura intendiamo, per altri la cosa è tutto parte di un copione. Ora peròDel, intervistata da The Pipol Tv, ha assicurato che la decisione presa nei confronti diè tutt’altro che fittizia. La donna ha raccontato: “Ionon lo vedo e non lo sento da lunedì”. E ancora: “Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…” E seppure la donna non vuole, sembra, scendere a patti, dall’altra lascia aperta uno spiraglio.Del ...

