A Pitti Uomo lo sportswear prende il fascino esotico dell’estate (Di venerdì 17 giugno 2022) Voglia d’estate e di spensieratezza per i segmenti sport & leisure progettati per il viaggio. È una libertà tutta da riassaporare esplorando mete esotiche oppure viaggiando con la mente e soltanto attraverso il guardaroba. «No Stress Season» è lo slogan, riportato nell’attitudine dei capi e dei look, con mise confortevoli e rilassate anche nel comparto più active che resta energetico nella ricerca materica e tecnologica votata alle performance. La collezione AlphaTauri, marchio di moda premium di Red Bull centrato sullo sviluppo delle tecnologiche, sceglie una tavolozza di colori baciata dal sole che tingono i filati speciali ad alte prestazioni. Membrane in 3D traspiranti combinano struttura e morbidezza nei set tecnici con giaccone, maglieria e pantaloni. Il parka leggero bicolore puo? essere regolato in lunghezza. I tessuti Gore-Tex presentano sé stessi proposti, dal loro ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 giugno 2022) Voglia d’estate e di spensieratezza per i segmenti sport & leisure progettati per il viaggio. È una libertà tutta da riassaporare esplorando mete esotiche oppure viaggiando con la mente e soltanto attraverso il guardaroba. «No Stress Season» è lo slogan, riportato nell’attitudine dei capi e dei look, con mise confortevoli e rilassate anche nel comparto più active che resta energetico nella ricerca materica e tecnologica votata alle performance. La collezione AlphaTauri, marchio di moda premium di Red Bull centrato sullo sviluppo delle tecnologiche, sceglie una tavolozza di colori baciata dal sole che tingono i filati speciali ad alte prestazioni. Membrane in 3D traspiranti combinano struttura e morbidezza nei set tecnici con giaccone, maglieria e pantaloni. Il parka leggero bicolore puo? essere regolato in lunghezza. I tessuti Gore-Tex presentano sé stessi proposti, dal loro ...

