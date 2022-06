A Milano hanno già tolto le mascherine sui mezzi, la rivolta del viso aperto (Di venerdì 17 giugno 2022) La rivolta silenziosa è iniziata. In metro in tanti hanno tolto la mascherina. Il tutto in barba alle disposizioni del governo che ne ha prolungato l'uso sui mezzi pubblici fino a settembre. Da qualche giorno sulla metropolitana di Milano è abbastanza usuale imbattersi in decine di passeggeri che non indossano il dispositivo di protezione. Una mossa che ha un messaggio chiaro per il ministro Speranza: il caldo e l'estate non sono amici della mascherina e forse due anni di volto coperto cominciano a pesare sui nervi di chi viaggia. In piena emergenza Covid avvenivano due cose: la mascherina veniva posizionata sul viso già all'ingresso in stazione e chi scordava di indossarla sul vagone veniva subito ripreso da qualche altro passeggero più attento alle norme di sicurezza. Ora la faccenda ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Lasilenziosa è iniziata. In metro in tantila mascherina. Il tutto in barba alle disposizioni del governo che ne ha prolungato l'uso suipubblici fino a settembre. Da qualche giorno sulla metropolitana diè abbastanza usuale imbattersi in decine di passeggeri che non indossano il dispositivo di protezione. Una mossa che ha un messaggio chiaro per il ministro Speranza: il caldo e l'estate non sono amici della mascherina e forse due anni di volto coperto cominciano a pesare sui nervi di chi viaggia. In piena emergenza Covid avvenivano due cose: la mascherina veniva posizionata sulgià all'ingresso in stazione e chi scordava di indossarla sul vagone veniva subito ripreso da qualche altro passeggero più attento alle norme di sicurezza. Ora la faccenda ...

