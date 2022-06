A Kiev si è accesa l’Ue a tre motori Scrive l’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 giugno 2022) Molto probabilmente la visita di Mario Draghi anon riuscirà a far cessare le ostilità tra Russia e Ucraina, ma si è trattato di un indubbio successo diplomatico. Le immagini scattate durante il viaggio notturno in treno in compagnia del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno infatti un forte significato politico, segnalando che l’Europa non è più trainata da due soli “” – quello francese e quello tedesco – ma che a essi si è ora aggiunto a pieno titolo anche quello italiano. Le conseguenze di questo nuovo assetto sono molteplici e vanno dal livello interno a quello internazionale. Partendo dalito domestico, per l’Italia essere al fianco di Parigi e Berlino in una simile iniziativa diplomatica rappresenta un grande successo, merito innanzitutto del carisma e dell’autorevolezza ...