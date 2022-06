A Chicago il secondo appuntamento della terza stagione di SailGP (Di venerdì 17 giugno 2022) Entra nel vivo la terza stagione di SailGP. Dopo il primo appuntamento alle Bermuda dello scorso maggio, è ora la volta di Chicago, dove si regaterà sabato 17 e domenica 18 giugno. Per la prima volta in assoluto, le iconiche F50 gareggeranno nella Windy City, in gare emozionanti nelle famose acque del Lago Michigan. Ancora Australia o qualcun altro vincerà a Chicago? L’Australia non intende più fermarsi, dopo il trionfo nella scorsa stagione e nella prima tappa del 2022: Jimmy Spithill, che vuole allungare la striscia di vittorie, ha nel mirino la prima vittoria nelle acque di casa, ma occhio anche al Canada, apparso assolutamente in forma alle Bermuda. Dopo i recuperi dagli infortuni, al completo anche l’equipaggio di Nuova Zelanda, che vuole puntare in alto con i ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 17 giugno 2022) Entra nel vivo ladi. Dopo il primoalle Bermuda dello scorso maggio, è ora la volta di, dove si regaterà sabato 17 e domenica 18 giugno. Per la prima volta in assoluto, le iconiche F50 gareggeranno nella Windy City, in gare emozionanti nelle famose acque del Lago Michigan. Ancora Australia o qualcun altro vincerà a? L’Australia non intende più fermarsi, dopo il trionfo nella scorsae nella prima tappa del 2022: Jimmy Spithill, che vuole allungare la striscia di vittorie, ha nel mirino la prima vittoria nelle acque di casa, ma occhio anche al Canada, apparso assolutamente in forma alle Bermuda. Dopo i recuperi dagli infortuni, al completo anche l’equipaggio di Nuova Zelanda, che vuole puntare in alto con i ...

