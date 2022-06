80 intossicati al banchetto nuziale | la sposa | “Stavamo per celebrare anche un funerale”

Pubblicità

infoitinterno : Il banchetto di pesce è avariato, matrimonio da incubo in villa tra conati e svenimenti: 70 intossicati, due gravi - infoitinterno : Italia, matrimonio con record da incubo: 80 intossicati al banchetto nuziale - infoitinterno : Il pranzo di nozze si trasforma in un incubo: 80 intossicati al banchetto - infoitinterno : Matrimonio da incubo: 80 intossicati al banchetto nuziale - lillydessi : Latina, matrimonio da incubo: 80 intossicati al banchetto nuziale - TGCOM -

Una giovane coppia, Alessio ed Erika, sabato scorso stava celebrando a Latina la propria unione in matrimonio. Ma la festa in una location da sogno si è trasformata presto in un 'film d'orrore' quando ...commenta Una giovane coppia, Alessio ed Erika, sabato scorso stava celebrando a Latina la propria unione in matrimonio. Ma la festa in una location da sogno si è trasformata presto in un 'film d'...È quanto accaduto a Latina, dove 80 persone, sono rimaste intossicate durante un pranzo di nozze. L’episodio è accaudto sabato scorso, mentre Alessio ed Erika, sabato scorso stava celebrando la loro f ...(LatinaToday) Settanta intossicati al matrimonio: accertamenti della Asl. "Non vogliamo colpevolizzare nessuno, è possibile che il locale sia vittima quanto noi Settanta intossicati al matrimonio, lo ...