3 novità per le videochiamate di gruppo WhatsApp, anche per silenziare gli altri (Di venerdì 17 giugno 2022) Le videochiamate di gruppo WhatsApp si evolvono, aggiungendo nuove funzioni molto interessanti per i partecipanti alle call collettive. In via ufficiale e sia per iPhone come per dispositivi Android, è stato annunciato un tris di implementazioni che non può di certo passare inosservato. La prima grande novità introdotta per le videochiamate di gruppo dagli sviluppatori, è quella che consente a qualunque membro della sessione di silenziare un altro contatto. La funzione potrebbe ritornare utile in alcune occasioni, quando magari qualcuno non si è reso conto di aver lasciato il microfono acceso mentre un amico o collega sta intervenendo. Certo le applicazioni di questo momento potrebbero essere diversi e sarebbe sempre il caso di non abusare del nuovo “poter” ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Ledisi evolvono, aggiungendo nuove funzioni molto interessanti per i partecipanti alle call collettive. In via ufficiale e sia per iPhone come per dispositivi Android, è stato annunciato un tris di implementazioni che non può di certo passare inosservato. La prima grandeintrodotta per ledidagli sviluppatori, è quella che consente a qualunque membro della sessione diun altro contatto. La funzione potrebbe ritornare utile in alcune occasioni, quando magari qualcuno non si è reso conto di aver lasciato il microfono acceso mentre un amico o collega sta intervenendo. Certo le applicazioni di questo momento potrebbero essere diversi e sarebbe sempre il caso di non abusare del nuovo “poter” ...

Pubblicità

DisneyPlusHelp : @valeraspberry Ciao, grazie per averci scritto! Se desideri che 'Sen Çal Kapimi' arrivi anche su Disney+ Italia, ba… - borghi_claudio : @gianfrancazorz1 @boni_castellane L'unica 'novità' (leggi: contentino per chi ha perso) è che se uno fa una visura… - pbersani : Dobbiamo dare una scossa al nostro campo con il voto di domenica. Perché alle politiche non basterà ammucchiarsi, s… - kissedteeth : RT @dt_della_mancha: @MrAgj @antonio475317 @giorgiogilestro Ecco, questo mette in luce un altro punto poco conosciuto: l'infallibilità (del… - infoiteconomia : Fisco, meno controlli sulla precompilata e rinvio per le dichiarazioni Imu: le novità del decreto semplificaz… -

Fincantieri brilla a Piazza Affari: c'è una nuova commessa Usa ... su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana." Gli analisti hanno commentato in tono positivo la novità del contratto per l'azienda, con Equita Sim che, come si legge ... Open Week Master Unicatt, nel segno di sostenibilità, innovazione, ambiente Sono le parole chiave che guidano le novità dell'offerta formativa post - graduate dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che per l'anno accademico 2022 - 2023 può contare su 226 master, di cui ... Agenzia ANSA ... su cui si fonda un programma di dieci unitàla Marina Militare Italiana." Gli analisti hanno commentato in tono positivo ladel contrattol'azienda, con Equita Sim che, come si legge ...Sono le parole chiave che guidano ledell'offerta formativa post - graduate dell'Università Cattolica del Sacro Cuore chel'anno accademico 2022 - 2023 può contare su 226 master, di cui ... Fisco: Confedilizia, nella delega 3 novità per immobili (2) - PMI