12enne ruba un ovetto, poi si pente e manda 10 euro al negoziante: “Ho sbagliato, non avevo i soldi e l’ho rubato” (Di venerdì 17 giugno 2022) Un adolescente di 12 anni, Benjamin, ha sottratto un ovetto di cioccolata in un negozio di alimentari, durante una gita scolastica a San Marino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Un adolescente di 12 anni, Benjamin, ha sottratto undi cioccolata in un negozio di alimentari, durante una gita scolastica a San Marino. L'articolo .

