"10mila euro sono pochi...". Il vergognoso schiaffo dei rom agli italiani in diretta tv, cosa vogliono (Di venerdì 17 giugno 2022) A Dritto e Rovescio, il talk show del giovedì di Rete 4, va in scena l'ultimo schiaffo agli italiani da parte dei rom. Dopo la battaglia di via Bolla a Milano di qualche giorno fa, quando alcune famiglie di nomadi si sono scontrate con alcune famiglie italiane, si è riaperto il dibattito sull'occupazione delle case abusive. Tra le varie proposte emerse negli ultimi tempi, una su tutte ha fatto parecchio discutere: il bonus da parte del Campidoglio di Roma di 10mila euro per i rom affinché mollino le case abusive occupate e trovino una sistemazione. Ma a quanto pare non basta. I rom avrebbero rifiutato. E collegata con lo studio, una nomade ha ribadito questo rifiuto. La signora ha spiegato la sua posizione così: "Prima di farci lasciare la casa occupata dovete ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) A Dritto e Rovescio, il talk show del giovedì di Rete 4, va in scena l'ultimoda parte dei rom. Dopo la batta di via Bolla a Milano di qualche giorno fa, quando alcune famiglie di nomadi siscontrate con alcune famiglie italiane, si è riaperto il dibattito sull'occupazione delle case abusive. Tra le varie proposte emerse negli ultimi tempi, una su tutte ha fatto parecchio discutere: il bonus da parte del Campidoglio di Roma diper i rom affinché mollino le case abusive occupate e trovino una sistemazione. Ma a quanto pare non basta. I rom avrebbero rifiutato. E collegata con lo studio, una nomade ha ribadito questo rifiuto. La signora ha spiegato la sua posizione così: "Prima di farci lasciare la casa occupata dovete ...

Pubblicità

TuttoSuRoma : RT @Ruby_Rubina3: Ai ROM il comune di Roma regalerebbe 10mila euro per la casa , la residenza se ne occupa una , e 5000 per aprire attivi… - LAURADEPS : RT @Ruby_Rubina3: Ai ROM il comune di Roma regalerebbe 10mila euro per la casa , la residenza se ne occupa una , e 5000 per aprire attivi… - Ruby_Rubina3 : Ai ROM il comune di Roma regalerebbe 10mila euro per la casa , la residenza se ne occupa una , e 5000 per aprire… - MAIKOL1212 : mi chiedo come si fa a tenere sta gentaglia di zingari in italia e vogliono anche 10mila euro ma zio cann #DrittoeRovescio - CosenzaChannel : La fortuna bacia San Marco Argentano, vinti 10mila euro con una giocata -